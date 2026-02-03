|
Tata Chemicals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tata Chemicals hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -3,65 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,080 INR je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,11 Prozent auf 35,50 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
