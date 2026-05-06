Tata Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tata Chemicals hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 83,68 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,38 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 35,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -74,420 INR. Im Vorjahr waren 9,23 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tata Chemicals im vergangenen Geschäftsjahr 145,84 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tata Chemicals 148,87 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at