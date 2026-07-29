Tata Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tata Chemicals hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tata Chemicals 9,89 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,55 Milliarden INR im Vergleich zu 37,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at