Tata Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Chemicals hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tata Chemicals ein Ergebnis je Aktie von 3,02 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,77 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,77 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at