22.01.2026 06:31:28
Tata Communications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tata Communications hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,82 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,28 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 61,89 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
