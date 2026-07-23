Tata Communications stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tata Communications lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,71 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,45 Prozent auf 65,83 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at