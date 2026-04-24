Tata Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Communications hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 9,24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 36,50 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tata Communications im vergangenen Quartal 65,54 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tata Communications 59,90 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 35,14 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tata Communications 64,44 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tata Communications in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 248,03 Milliarden INR im Vergleich zu 231,09 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at