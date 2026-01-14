Tata Consultancy Services: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Consultancy Services ließ sich am 12.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tata Consultancy Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,21 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 670,87 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 639,73 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at