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16.07.2026 06:31:29
Tata Elxsi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tata Elxsi hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,38 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,18 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,21 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tata Elxsi einen Umsatz von 8,92 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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