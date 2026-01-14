|
Tata Elxsi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tata Elxsi hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 17,48 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 31,95 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,53 Milliarden INR – ein Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tata Elxsi 9,39 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
