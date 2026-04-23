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23.04.2026 06:31:29
Tata Elxsi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tata Elxsi hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 35,37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,68 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,94 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 100,89 INR. Im letzten Jahr hatte Tata Elxsi einen Gewinn von 126,03 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 37,57 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Tata Elxsi 37,29 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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