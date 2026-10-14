Tata Elxsi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tata Elxsi äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,34 INR gegenüber 24,85 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent auf 10,56 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at