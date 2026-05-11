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11.05.2026 06:31:29
Tata Global Beverages: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tata Global Beverages hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tata Global Beverages 0,040 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 593,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tata Global Beverages einen Umsatz von 532,0 Millionen USD eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,180 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tata Global Beverages im vergangenen Geschäftsjahr 2,30 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tata Global Beverages 2,08 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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