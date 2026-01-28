Tata Global Beverages: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tata Global Beverages hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,82 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent auf 51,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,20 INR je Aktie sowie einen Umsatz 50,36 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at