|
28.01.2026 06:31:29
Tata Global Beverages: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tata Global Beverages hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,82 INR erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent auf 51,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,20 INR je Aktie sowie einen Umsatz 50,36 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!