Tata Global Beverages hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tata Global Beverages hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tata Global Beverages ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 593,5 Millionen USD – ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tata Global Beverages 532,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 USD gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tata Global Beverages im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at