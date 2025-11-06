|
Tata Global Beverages mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tata Global Beverages hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Tata Global Beverages 568,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 503,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
