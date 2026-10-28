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28.10.2026 06:31:29
Tata Global Beverages mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tata Global Beverages hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 4,75 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Global Beverages noch ein Gewinn pro Aktie von 4,09 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Global Beverages in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,61 Milliarden INR im Vergleich zu 49,66 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,74 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 55,97 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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