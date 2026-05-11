Tata Global Beverages präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tata Global Beverages präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 54,34 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,08 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,59 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 13,06 INR je Aktie erzielt worden.

Tata Global Beverages hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 202,90 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 175,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 15,93 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 201,10 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at