Tata Global Beverages stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tata Global Beverages lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tata Global Beverages im vergangenen Quartal 592,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tata Global Beverages 568,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at