Tata Global Beverages stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tata Global Beverages hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Global Beverages ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 592,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tata Global Beverages 568,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at