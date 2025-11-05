Tata Global Beverages stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tata Global Beverages lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Tata Global Beverages hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,66 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,87 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 47,81 Milliarden INR erwartet.

