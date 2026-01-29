|
Tata Global Beverages stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tata Global Beverages äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 573,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 526,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
