Tata Global Beverages: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tata Global Beverages ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tata Global Beverages die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 573,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 526,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at