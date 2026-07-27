Tata Global Beverages zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tata Global Beverages hat am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tata Global Beverages 3,38 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,49 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at