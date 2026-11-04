Tata Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Investment präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,29 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,34 Prozent zurück. Hier wurden 1,23 Milliarden INR gegenüber 1,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at