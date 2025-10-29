Tata Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Investment hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,44 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

