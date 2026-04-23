Tata Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tata Investment hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,26 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tata Investment 0,750 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tata Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 153,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 421,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 166,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,57 INR. Im Vorjahr waren 6,17 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Tata Investment 2,94 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at