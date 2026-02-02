Tata Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tata Investment hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 608,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tata Investment 38,0 Millionen INR umgesetzt.

