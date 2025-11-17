|
17.11.2025 06:31:29
Tata Motors: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tata Motors äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 17,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 9,72 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 723,49 Milliarden INR, gegenüber 1 014,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,69 Prozent präsentiert.
