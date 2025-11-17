|
17.11.2025 06:31:29
Tata Motors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tata Motors präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tata Motors ein Ergebnis je Aktie von 0,580 USD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tata Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 12,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
