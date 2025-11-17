Tata Motors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tata Motors hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Tata Motors vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tata Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 12,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at