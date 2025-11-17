Tata Motors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tata Motors präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 206,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 723,49 Milliarden INR im Vergleich zu 1 014,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at