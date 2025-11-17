|
17.11.2025 06:31:29
Tata Motors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tata Motors präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 206,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 723,49 Milliarden INR im Vergleich zu 1 014,50 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.