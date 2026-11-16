Tata Motors öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tata Motors hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tata Motors 10,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at