Tata Motors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tata Motors hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,02 INR. Im Vorjahresquartal hatten 206,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tata Motors 969,20 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 723,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at