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16.11.2026 06:31:29
Tata Motors: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tata Motors hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 15,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,500 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Tata Motors mit einem Umsatz von insgesamt 969,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 723,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 33,96 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,82 INR sowie einem Umsatz von 1 002,13 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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