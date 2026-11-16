Tata Motors zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tata Motors veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Motors ein EPS von -1,000 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,14 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tata Motors einen Umsatz von 8,29 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at