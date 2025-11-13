|
13.11.2025 06:31:28
Tata Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tata Power hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 2,88 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Power noch ein Gewinn pro Aktie von 2,90 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,97 Prozent auf 155,45 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Tata Power 156,98 Milliarden INR umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,74 INR sowie einen Umsatz von 162,65 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
