Tata Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tata Power ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tata Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 INR gegenüber 3,22 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,37 Prozent auf 139,48 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,93 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 155,06 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at