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15.05.2026 06:31:29
Tata Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tata Power hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 30,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,87 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,52 Prozent zurück. Hier wurden 1,63 Milliarden USD gegenüber 1,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 119,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 132,21 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Tata Power im vergangenen Geschäftsjahr 7,07 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tata Power 7,70 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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