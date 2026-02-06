Tata Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tata Power hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tata Power 0,380 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,10 Prozent zurück. Hier wurden 1,57 Milliarden USD gegenüber 1,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at