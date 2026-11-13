Tata Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tata Power hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,69 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent auf 2,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at