Tata Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tata Power hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tata Power 2,88 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,36 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 155,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,54 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 186,60 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at