Tata Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tata Power präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,05 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tata Power einen Umsatz von 1,78 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at