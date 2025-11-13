Tata Power präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tata Power gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,78 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at