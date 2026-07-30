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30.07.2026 06:31:29
Tata Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tata Power veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,81 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD – eine Minderung von 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,11 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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