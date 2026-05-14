Tata Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tata Power hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,26 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 149,00 Milliarden INR im Vergleich zu 170,96 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,12 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 160,22 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Tata Power hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 12,42 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,07 Prozent auf 624,29 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 650,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 12,23 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 647,41 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at