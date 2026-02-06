|
06.02.2026 06:31:28
Tata Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tata Power veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 24,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,32 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
