15.05.2026 06:31:29

Tata Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tata Power hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte Tata Power einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Tata Power mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,52 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,33 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tata Power 7,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,70 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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