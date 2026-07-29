Tata Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tata Power lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Tata Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,31 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tata Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 190,51 Milliarden INR im Vergleich zu 180,35 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 187,77 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at