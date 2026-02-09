Tata Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tata Steel gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 570,02 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 536,48 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,19 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 580,10 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at