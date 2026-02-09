|
09.02.2026 06:31:29
Tata Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tata Steel gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 570,02 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 536,48 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,19 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 580,10 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!